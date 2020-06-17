Ратас: в Департаменте здоровья в ближайшее время должны произойти изменения

- Во время чрезвычайного положения вы сказали, что у вас есть претензии к Департаменту здоровья и когда кризис утихнет, вы поднимете тему. Что в планах?

- Анализ на уровне правительства уже сделан и ясно, что это больше не разумное общение между департаментом и правительством. Вопрос сегодня не в настоящем моменте, вопрос в том, как все это предшествующее коронавирусу и кризисное время правительство понимало Департамент здоровья и наоборот. Я считаю, что в ближайшее время в Департаменте здоровья должны произойти изменения.

- Какими могли бы быть эти изменения?

- Это в первую очередь входит в компетенцию Министерства социальных дел и министра социальных дел, его сферы деятельности, но, конечно, зная, что Covid-19 не исчез, необходимы доверительные отношения.

- Значит ли это, что гендиректор Департамента здоровья Мерике Юрило должна уйти в отставку?

- Правительство Эстонской Республики гендиректора Департамента здоровья не освобождает от должности и не назначает. Но у премьер-министра, правительства республики и министра социальных дел должны быть доверительные отношения с руководителем каждого департамента.

- И в данный момент у вас этих доверительных отношений нет?