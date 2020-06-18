Эксперт: России нецелесообразно оставаться в Договоре по открытому небу после выхода США

"Вопрос в том, что, если бы Россия пошла по пути уступки и сказала бы: вот США вышли, а мы сохраняем свое членство в договоре, как и европейцы. Вроде бы то красиво было, но все дело в том, что с военной точки зрения это была бы очень серьезная уступка со стороны России", - сказал Громыко на сессии "Примаковских чтений онлайн", отвечая на вопрос "Интерфакса" о будущем договора.

"Ведь в ходе тех полетов, которые европейцы будут осуществлять над нашей территорией, все данные которые будут продолжать ими собираться, они в таком же виде будут получаться Соединенными Штатами", - добавил он.

"И собственно, а в чем тогда смысл этой уступки, если с одной стороны США вышли, но с другой стороны Россия и другие члены НАТО продолжают участвовать в договоре? Вот насколько этот камень преткновения может быть обойден для того чтобы Россия и европейцы сыграли бы здесь какую-то интересную партию, мне трудно сказать", - отметил эксперт.

21 мая президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из Договора по открытому небу. Ожидается, что США покинут договор через шесть месяцев.

Накануне источник "Интерфакса" сообщил, что 6 июля планируется провести видеоконференцию государств-участников договора. По его словам, темой конференции станет обсуждение влияние выхода США из договора на будущее документа.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Договор является бессрочным. Любое государство-участник имеет право выйти из него. Государство-участник, намеревающееся выйти из договора, уведомляет о своем решении не позднее, чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода. Депозитарии (Канада и Венгрия) незамедлительно информируют все другие государства-участники о таком уведомлении.