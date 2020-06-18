Чт, 18.06.2020
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  • Авария в Таллинне спровоцировала пробки: водители никак не могли договориться

Фото ⟩ Авария в Таллинне спровоцировала пробки: водители никак не могли договориться

В четверг днем ДТП, в котором были слегка помяты два автомобиля, привела к остановке движения в Пельгулинне, потому что стороны не могли достичь соглашения, пишет Postimees.

Вечером в четверг возникла пробка на улице Ристику в Таллинyе. По словам очевидца, в очереди было несколько автобусов. Участники дорожно-транспортного происшествия ждали прибытия полиции, так как не сумали договориться своими силами.

По данным полиции, в конце концов стороны все же достигли соглашения, и дело теперь рассматривается страховой компанией.

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