Чт, 25.06.2020
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  • В центре Таллинна продается эксклюзивная дизайнерская квартира

ФОТО ⟩ В центре Таллинна продается эксклюзивная дизайнерская квартира

Kolmetoaline korter Tallinnas.

ФОТО: KV.EE

Квартира со строгим и стильным интерьером находится в модном перспективном районе: отсюда рукой подать и до Старого города, и до Старого порта, и до моря, пишет портал Kodustiil. 

Квартира площадью 67,5 квадратных метров находится на третьем этаже пятиэтажного дома, построенного в 2018 году. 

Квартира в Таллинне.

ФОТО: KV.EE

В квартире установлена выполненная по индивидуальному заказу мебель, стоимость которой включена в цену. Говоря о планировке этой эксклюзивной квартиры, вишенкой на торте можно считать большие окна и высокие потолки.

Квартира в Таллинне.

ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из гостиной с открытой кухней, двух спален, ванной, бани и балкона. В стоимость квартиры также включены цены кладовки и парковочного места под навесом. 

Квартира в Таллинне.

ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24. 

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