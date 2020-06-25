ФОТО ⟩ В центре Таллинна продается эксклюзивная дизайнерская квартира

Квартира площадью 67,5 квадратных метров находится на третьем этаже пятиэтажного дома, построенного в 2018 году.

Квартира в Таллинне. ФОТО: KV.EE

В квартире установлена выполненная по индивидуальному заказу мебель, стоимость которой включена в цену. Говоря о планировке этой эксклюзивной квартиры, вишенкой на торте можно считать большие окна и высокие потолки.

Квартира в Таллинне. ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из гостиной с открытой кухней, двух спален, ванной, бани и балкона. В стоимость квартиры также включены цены кладовки и парковочного места под навесом.

Квартира в Таллинне. ФОТО: KV.EE