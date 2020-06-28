Март Хельме: политическая смекалка у Мартина лучше, чем у меня

После cубботнего заявления председателя EKRE Марта Хельме о том, что в дальнейшем он не будет баллотироваться на пост председателя партии, Хельме также дал комментарий "Актуальной камере", сказав, что «никто не вечен». Он также считает, что Мартин Хельме политически и тактически подкован лучше, чем он сам.
По словам Марта Хельме, за его решением не стоит усталость или плохое самочувствие, и он согласен продолжать работу на посту вице-председателя EKRE.
Хотя Март Хельме считает себя «жестким молотом», в своем сыне и, вероятно, в следующем председателе EKRE, он видит еще лучшего политика.
«Я совершенно уверен, что Мартин более политически подкованный и тактически подкованный человек, чем я», - сказал он.
Март Хельме не считает, что после того, как его сын станет председателем, вся партия будет вращаться вокруг них двоих. «Она из идей этого маневра заключается в том, что новый председатель также берет и пересматривает свою команду и пытается в некотором смысле привести свежую кровь», - добавил он.