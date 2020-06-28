Март Хельме: политическая смекалка у Мартина лучше, чем у меня

По словам Марта Хельме, за его решением не стоит усталость или плохое самочувствие, и он согласен продолжать работу на посту вице-председателя EKRE.

Хотя Март Хельме считает себя «жестким молотом», в своем сыне и, вероятно, в следующем председателе EKRE, он видит еще лучшего политика.

«Я совершенно уверен, что Мартин более политически подкованный и тактически подкованный человек, чем я», - сказал он.