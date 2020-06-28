Фото и видео ⟩ Юг Эстонии во власти ливня: дожди за считаные минуты затопили улицы городов

По данным метеослужбы, по состоянию на 15:00 в Выру шел сильный дождь, за несколько минут выпало почти 3,6 мм осадков. Дождь продолжался и в течение следующего часа, когда добавилось еще 1,4 мм осадков. Сильный дождь вызвал временное затопление на Таллиннском шоссе и улице Кооли.