Фото и видео ⟩ Юг Эстонии во власти ливня: дожди за считаные минуты затопили улицы городов

Ливень, который начался в Выру незадолго до 15 часов в воскресенье, в некоторых местах затопил проезжую часть, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
По данным метеослужбы, по состоянию на 15:00 в Выру шел сильный дождь, за несколько минут выпало почти 3,6 мм осадков. Дождь продолжался и в течение следующего часа, когда добавилось еще 1,4 мм осадков. Сильный дождь вызвал временное затопление на Таллиннском шоссе и улице Кооли.
Воскресный ливень также подверг испытанию улицы летней столицы, Пярну, где в нескольких местах возникла проблема с канализацией. Дождевая вода заливает улицы как в центре города, так и на городском пляже.