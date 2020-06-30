Галерея ⟩ Мистическая авария: оба участника ДТП на перекрестке утверждают, что ехали на зеленый

В одной машине находился один человек, а в другой - двое. Скорая помощь осмотрела их на месте, женщину, которая была пассажиром Toyota, пришлось доставить в больницу для дополнительного медицинского осмотра.

Спасатели очистили проезжую часть от автомобильных обломков и остановили утечку масла. Одно направление движения было закрыто после аварии примерно на час, а на время уборки дороги и вывоза аварийных машин движение было временно закрыто в обоих направлениях.

Сотрудник отдела аварий полиции Агнес Тилксон, работавшая на месте происшествия, рассказала, что, по предварительным данным, водитель Volkswagen хотел проехать прямо через перекресток Аардла, когда, по словам водителя, светофор еще позволял это сделать. Водитель, который ехал напротив на Toyota, хотел повернуть налево и заявил, что светофор также позволял ему проезжать перекресток. Так две машины и столкнулись .