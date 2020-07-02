Фото ⟩ Месяц без пациентов с коронавирусом: что происходит сейчас в Клинике Тартуского университета?

Это позволяет эпидемиологическая обстановка, поскольку распространение коронавируса в стране сейчас находится на низком уровне. Но людям рекомендуется дезинфицировать руки и возможности для этого есть во всех помещениях клиники.

На лечении было 46 больных с коронавирусом

По данным старшей медсестры Клиники анестезиологии и интенсивной терапии Илоны Пастарус, всего в клинике лечилось 46 пациентов с Covid-19, примерно треть из них нуждались в интенсивной терапии, трое умерли.

Изоляция последнего нуждавшегося в интенсивной терапии больного завершилась в клинике 22 мая. После дезинфекции вернулось обычное отделение интенсивной терапии, которое готово вновь стать отделением для зараженных коронавирусом, если это понадобится. Один изолятор держат пустым в качестве резервного для первого возможного нового зараженного вирусом. Из отделения зараженных Covid-19 последнего пациента выписали домой 1 июня 2020 года.

За этой дверью находится изолятор для пациентов с Covid-19, он был оставлен на всякий случай, если прибудет новый зараженный. На фото - старшая медсестра Клиники анестезиологии и интенсивной терапии Илона Пастарус. ФОТО: Margus Ansu

Руководитель по коммуникации клиники Хелен Каю сказала, что с 1 июля пациенты также не обязаны носить хирургическую маску, за исключением случаев, если подозревается наличие COVID-19 или если у человека острое респираторное заболевание.

Также работники клиники не должны носить маски при общении с больными, если отсутствует угроза возникновения брызг.

Но общая рекомендация клиники не помещать пациентов. В случае, если для этого возникает крайняя необходимость, следует об этом отдельно договориться с отделением.

Есть если хоть малейшее подозрение, не молчите

Также врачи и медсестры клиники просят, чтобы идущий на прием или лечение человек при подозрении о наличии заболевания COVID-19, что означает, что его температура тела в данный момент или на протяжении предыдущих семи дней была минимум 37,8 и недавно был минимум один симптом заболевания дыхательных путей, будь то постоянный кашель, одышка или боль в горле, об этом, безусловно, следует рассказать.

Клиники продолжает постоянно следить за распространением коронавируса и при необходимости восстановит работу контрольного пункта и тестирование на COVID-19 до поступления пациентов на лечение. Всех пациентов с заболеваниями верхних дыхательных путей тестируют по-прежнему.

Самое большое достижение

По словам руководителя по коммуникации клиники Хелен Каю, самое большое достижение персонала их больницы в том, что во время пандемии COVID-19 вирус не распространялся внутри больницу. На рабочем месте не заразился ни один работник и ни один находившийся в больнице пациент.