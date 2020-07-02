Шпаргалка для туристов: куда уже сейчас можно улететь из Таллинна

В разгар коронакризиса из Таллинна можно было вылететь только в Минск и Франкфурт, но в ближайшие дни количество направлений превысит число 20, пишет Postimees.
«На сегодняшний день открыто 18 линий, в ближайшие дни точно добавится еще пять линий», - обрадовал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Паргмяэ.
По его словам, в середине июля восстановят полеты и самолеты LOT в Варшаву и самолеты airBaltic в Малагу. Также в плане на этот месяц есть три города Украины: Киев, Львов и Харьков.
Можно ли будет летать в Стокгольм, зависит от того, удастся ли там взять под контроль распространение коронавируса.
По словам Паргмяэ, полеты восстанавливаются несколько быстрее, чем они изначально планировали. В августе число мест назначения может уже быть в районе 30.
«Основной вопрос в том, восстановится ли спрос, то есть желание людей путешествовать. Ответ на этот вопрос надеемся получить уже в ближайшие недели», - сказал Паргмяэ.
Смотрите в графике, куда можно в июле улететь из Таллинна.