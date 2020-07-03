В конце лета в Кадриорге появятся автомобили будущего

По словам вице-мэра Андрея Новикова, мир все увереннее движется в сторону инновативных и экологичных транспортных средств.

«Так же, и другие большие города, Таллинн движется в сторону экономичных, умных и дружественных к окружающей среде транспортных решений, - сказал Новиков. – Например, этим летом испытываем в городском движении электроавтобус, также была создана сеть беспилотных автобусов – в Таллинне курсируют четыре автобуса: один в Кадриорге и три в Юлемисте. Проект самоходных автобусов даст городу необходимые знания и компетенцию для того, чтобы в будущем мы смогли внедрить еще более умный и экологичный общественный транспорт, что также поддерживает цель Таллинна стать финалистом конкурса на звание Зеленой столицы Европы 2022. При переходе на экологичный общественный транспорт большая часть возложена, например, на обновление в течение ближайших четырех лет столичного автобусного парка; уже в конце этого лета на таллиннские улицы выйдут сто новых, работающих на газе, автобусов».

На выставке, которая откроется 26 августа в нижнем секторе Кадриоргского художественного музея, все желающие смогут ознакомиться с разнообразными инновативными транспортными средствами начиная с беспилотных автобусов и заканчивая другими имеющимися увлекательными технологическими решениями, которые помогают улучшить движение в сложной городской среде. В выставке примут участие Navya, Bolt, Iseauto, Volkswagen, Audi и многие другие предприятия, работающие в секторе разработки транспорта будущего. Мероприятие бесплатное, выступать будет ансамбль Traffic, также запланировано шоу научного театра.

Конференция «Будущее автономного транспорта в регионе Балтийского моря», которая пройдет 27 августа, соберет на обсуждение как политиков, так и представителей автопрома со всей Европы, которые занимаются разработками новых технологий. В ходе конференции упор будет сделан на развитие самоходного транспорта в регионе Балтийского моря и рассматривать ситуацию будут как с точки зрения проблем, так и их решения. В том числе познакомят с историей успеха Эстонии в продвижении беспилотного транспорта на городских улицах.