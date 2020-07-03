Авария у пешеходного перехода: скорая увезла женщину и ребенка

Руководитель патруля пярнуского полицейского участка Альвар Вилль сказал, что полицейсий патруль заметил около 12:40 аварию у перекрестка Рижского шоссе и улицы Суур-Пости, где столкнулись легковые автомобили Volkswagen и Seat.

Как объяснил полицейский, 22-летняя женщина за рулем Seat остановилось, чтобы дать возможность пешеходу перейти дорогу по зебре. 33-летняя женщина за рулем Volkswagen не заметила остановившуюся перед ней машину и врезалась в нее.

Скорая помощь увезла в больницу на проверку здоровья находившуюся за рулем Volkswagen женщину и ребенка. Водитель Seat находилась одна в машине и не пострадала.

Оба находившиеся за рулем женщины были трезвы, у них есть соответствующей категории права на управление моторно-транспортным средством.

Точные обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе производства.