Рапорт ⟩ Прокремлёвские СМИ: Сталин нанес странам Балтии меньше вреда, чем сегодняшние политики

По словам авторов рапорта, в последние несколько месяцев Россия неоднократно ставила под сомнение единство Европейского Союза и авторитет западных институтов, исходящих из принципов либеральной демократии, ставила под сомнение способность стран Балтии справиться с кризисом и вызванными им экономическим спадом и социальными проблемами. Россия пыталась добиться всего этого, манипулируя лженовостями, дезинформацией, теориями заговора и статистическими данными.

Таким образом, доклад, подготовленный политологом Хольгером Мёльдером и исследователем инфовойны Владимиром Сазоновым, пришел к аналогичным выводам относительно деятельности России по информационному влиянию, которая в значительной степени стала реальностью. Изменилось лишь то, что глобальный кризис создал атмосферу страха, способствующую таким операциям.

Тем не менее, стоит выделить некоторые наиболее интригующие моменты, которыми в отчете проиллюстрированы выводы и которые были взяты из дружественных Кремлю СМИ.

В опубликованной 27 апреля в Baltnews статье о плохом прогнозе демографической ситуации в странах Балтии, упоминались сталинские репрессии, которые, по словам авторов, нанесли Литве меньше вреда, чем политика нынешних властей. Это утверждение обосновывалось тем фактом, что в 2014–2017 годах Литву покидали 50 000 человек Литву, и со ссылкой на бывшего литовского политика Ромуальдаса Озолу отмечалось, что, согласно прогнозам Евростата, к 2050 году в Литве останется 2 миллиона, в Латвии - 1,3 миллиона, а в Эстонии - только один миллион жителей.

В то же время на портале "Sputnik Литва" прозвенели колокола для западной цивилизации, гуманизма и демократии в целом. «Например, Германия приостановила прием беженцев на своей территории, а условия карантина во Франции напоминают состояние войны. Это имеет более глубокое значение: природа западной цивилизации заключается в бесчеловечном рациональном индивидуализме, социальном дарвинизме и отсутствии буржуазной вакцины против диктатуры (без каких-либо проблем происходит быстрый и легкий переход от неограниченной свободы к полному контролю) », - сказал Андрюс Петринис в колонке мнений "Спутника" 21 марта.

В зубы попался и действущий в Эстонии портал Propastop, борющийся с дезинформацией. В его случае RadioSputnik раскритиковал реакцию на гуманитарную помощь, прибывшую из Китая российскими авиакомпаниями.