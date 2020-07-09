Яак Мадисон, обрушившийся с критикой на Ангелу Меркель, попал на страницы зарубежной прессы

После рассказа Меркель о планах на председательство Германии Мадисон взял слово и сообщил, что не хочет видеть Европу, основанную на политике, которая выгодна лишь Германии, рассказывает Postimees.

Он обвинил Меркель в игнорировании интересов европейских партнеров и принятии решений исключительно в свою пользу. «Послушал вашу речь, в которой вы много внимания уделили единству и солидарности. Но как мы можем серьезно говорить о единстве и солидарности Евросоюза, если Германия неоднократно демонстрировала, что это все выборочное явление?» - поинтересовался Мадисон у Меркель.

«Вы хотите получить газ по более выгодной цене, но отрицаете интересы партнеров в энергетическом секторе ЕС», - сослался Мадисон на строительство «Северного потока -2». По его мнению, это ставит под угрозу энергетическую безопасность других стран ЕС и увеличивает зависимость от России.

«Как можно говорить о солидарности, если до сих пор многие фермеры Европейского союза получают лишь две трети сельскохозяйственных субсидий лишь потому, что Германия и Франция против этого? Много ли солидарности для вас в том, что Германия контролирует миграцию и открытие границ? И если проблема усугубляется, вводит распределение людей по квотам? Такую Европу я не хочу видеть», - заключил евродепутат от EKRE.

Знакомя с планами на председательство Германии в течение шести месяцев, Меркель представила концепцию единства Европы. «Крайне важно, чтобы затронутые кризисом регионы и их жители могли надеяться на европейскую солидарность. Должно быть осознание, что мы все в одной лодке», - отметила Меркель.

По словам канцлера Германии, Европейский союз станет сильнее после кризиса, вызванного коронавирусом тогда, если все страны будут едины и расположены к сотрудничеству.