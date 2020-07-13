Венгрия исправилась: ее неправильно поняли, границы для российских туристов остаются закрытыми

В венгерском посольстве заявили, что границы не откроют, условия ограничения по въезду в страну остаются прежними, передает NEWSru. «Сейчас по туристической шенгенской визе въезд на территорию Венгрии запрещен. Ранее опубликованные условия въезда, то есть ограничения и условия въезда, остаются неизменными», - сказали в дипмиссии.

В Facebook посольства теперь говорится, что введенные правительством изменения, которые вступают в силу 15 июля, касаются «только санитарных условий въезда».

Ранее диппредставительство сообщало, что лица, не являющиеся гражданами Венгрии, обязаны пройти медицинское обследование после въезда на территорию страны и пройти двухнедельный карантин при отсутствии подозрения на коронавирус. «Избежать карантина можно только в случае, если два теста на наличие коронавируса за последние пять дней (с разницей в 48 часов) покажут отрицательный результат, и это будет подтверждено документом на венгерском или английском языке», - говорилось в удаленном посте.

Также сообщалось, что Россия включена в список стран «желтой» зоны - государств, где ситуация по коронавирусу не такая серьезная. В посольстве Венгрии изданию TourDom.ru уточнили, что въезд в страну разрешен только ее гражданам и обладателям вида на жительство (ВНЖ), прибывающим из стран, отнесенных к «зеленой» или «желтой» категории. При этом обладатели ВНЖ должны дополнительно согласовать поездку по заявлению на сайте полиции. Для туристов же ничего не изменилось.