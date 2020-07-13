Ночные нападения добавили полиции работы

В четверг, 9 июля, около 1.20 ночи в полицию поступило сообщение, что в Пярну на улице Ринги мужчина, личность которого не установлена, ударил 27-летнего мужчину. Жертва получила травмы.

В субботу, 11 июля, в 3.30 ночи неизвестный мужчина на улице Сувитусе в Пярну напал на 18-летнего молодого человека.

В связи с этими инцидентами было начато уголовное производство на основании статьи о тяжком нарушении общественного порядка.