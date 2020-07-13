Пн, 13.07.2020
Непродуманная ликвидация сланцевой промышленности повлечет за собой большую социальную катастрофу. Алексей Евграфов
  • Rus.Postimees.ee
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Ночные нападения добавили полиции работы

Фото иллюстративное.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Во второй половине прошедшей недели неизвестные мужчины в Пярну в ночное время совершили несколько нарушений общественного порядка, что привело к началу производств, пишет Pärnu Postimees.

В четверг, 9 июля, около 1.20 ночи в полицию поступило сообщение, что в Пярну на улице Ринги мужчина, личность которого не установлена, ударил 27-летнего мужчину. Жертва получила травмы.

В субботу, 11 июля, в 3.30 ночи неизвестный мужчина на улице Сувитусе в Пярну напал на 18-летнего молодого человека.

В связи с этими инцидентами было начато уголовное производство на основании статьи о тяжком нарушении общественного порядка.

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