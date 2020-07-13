Пн, 13.07.2020
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  • Россия отменяет двухнедельный карантин для прибывающих в страну. На ковидный тест дают три дня

Россия отменяет двухнедельный карантин для прибывающих в страну. На ковидный тест дают три дня

Аэропорт в Москве. Фото иллюстративное.

ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Россия отменяет обязательный 14-дневный карантин для приезжающих в Россию. Изменения вступят в силу с 15 июля. Об этом 13 июля говорится в постановлении главы Роспотребнадзора, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, передает "Фонтанка".

Иностранным гражданам нужно будет предоставить справку об отсутствии коронавируса. Анализы должны быть получены не раньше, чем за три дня до пересечения границы. Если такого документа у них с собой не будет, обследоваться на COVID-19 они должны в течение трех календарных дней с момента прибытия.

Сдавать тесты в этот же период потребуют и от вернувшихся в страну россиян.

Те, у кого тест окажется положительным, обязаны самоизолироваться до полного выздоровления.

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