Россия отменяет двухнедельный карантин для прибывающих в страну. На ковидный тест дают три дня

Иностранным гражданам нужно будет предоставить справку об отсутствии коронавируса. Анализы должны быть получены не раньше, чем за три дня до пересечения границы. Если такого документа у них с собой не будет, обследоваться на COVID-19 они должны в течение трех календарных дней с момента прибытия.