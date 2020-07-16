Рейтинги: популярность EKRE за последнюю неделю снизилась

Партия реформ по-прежнему лидирует в рейтинге. Cовсем недавно ее отрыв от ближайшего конкурента составлял около десяти процентов, но постепенно разрыв стал уменьшаться. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.
Согласно последним опросам, проведенным в период с 9 июня по 13 июля, реформистов голоса готовы отдать 31,6% избирателей. Расположившуюся на второй строчке рейтинга Центристскую партию поддерживает 24,7% опрошенных.
Консервативную народную партию поддерживает 15,6%. Это на 1,3% меньше, чем неделей ранее. За Социал-демократическую партию голоса готовы отдать 9,1 процента респондентов. За ней расположилась "Ээсти 200" (8,5%). "Отечество" поддерживает 5,6% респондентов. Зеленых поддерживают 2,1 опрошенных. У "Богатства жизни" и Свободной партии насчитывается 0,5 и 0,5% сторонников соответственно.
Правящую коалицию поддерживает 45,9 процента, а оппозицию 40,7% опрошенных.
В рамках исследований было опрошено 4002 человека в возрасте от 18 лет.
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