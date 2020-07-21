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Пожарные спасли пожилую женщину из горящей квартиры

Спасатели. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

Во второй половине дня в понедельник пожарные спасли пожилую женщину из горящей квартиры в Йыхви.

В 15.11 в центр тревоги поступило сообщение, что в Йыхви в квартире первого этажа многоквартирного дома горят матрас, постельное белье и электрический радиатор, а в спальне находится пожилая женщина, передал пресс-секретарь Идаского спасательного центра.

Спасатели вошли в квартиру, эвакуировали женщину и передали ее скорой помощи, которая осмотрела ее. Затем спасатели потушили пожар, выбросили обгоревший материал и проветрили в квартире.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за находившегося в постели электрического устройства.

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