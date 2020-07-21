Пожарные спасли пожилую женщину из горящей квартиры

В 15.11 в центр тревоги поступило сообщение, что в Йыхви в квартире первого этажа многоквартирного дома горят матрас, постельное белье и электрический радиатор, а в спальне находится пожилая женщина, передал пресс-секретарь Идаского спасательного центра.