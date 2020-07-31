Вице-президентом общественной организации НАТО впервые стала эстонка

Президентом ATA избрали бывшего заместителя министра обороны США по политике НАТО и европейской политике Джима Таунсенда, а вице-президентами — председателя правления Эстонского объединения НАТО Кристу Муленок, Алекса Сербана из Румынии и Вернера Фаслабенда из Австрии. Генеральным секретарем стала Моника Бегович из Хорватии, а за финансы ATA будет отвечать Йоханнес Карс из Германии.

Криста Муленок работает в ATA с 2012 года.

Эстонское объединение НАТО (EATA) — созданное 19 лет назад по инициативе гражданских активистов и Министерства обороны гражданское объединение, которое поначалу знакомило население с НАТО и возможностями Эстонии вступить в него. Сейчас EATA знакомит общественность с целями и деятельностью альянса и проводит для школьников, студентов и педагогов образовательные программы в Эстонии и за границей.

В Эстонском объединении НАТО состоят 265 членов — это частные лица и организации, которые участвуют в обеспечении государственной и гражданской обороны. EATA состоит в международном объединении Ассоциации Атлантического договора вместе с 37 странами-кандидатами и партнерами. Штаб-квартира ATA расположена в Брюсселе.