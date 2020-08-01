Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией

"Рейсы будут осуществляться с периодичностью один раз в неделю", - уточнили в штабе. Их планируется выполнять по маршруту Москва-Женева-Москва.

РФ вновь осуществляет полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию

С 1 августа РФ в частичном объеме восстанавливает международные авиаперевозки, приостановленные с 27 марта из-за пандемии коронавируса. Воздушное сообщение возобновлено с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Вылеты возможны из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Рейсы начинают выполняться в Анкару, Стамбул и Лондон, с 10 августа также запланированы перелеты в Бодрум, Даламан и Анталью.

Тест на коронавирус обязателен

Российские граждане будут обязаны в специальной форме указать рейс, которым они летели, а также в течение трех календарных дней сдать тест на коронавирус и загрузить данные на портал единых государственных услуг, уточнили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре).

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что отрицательный тест на вирус нового типа должны иметь все прибывающие в РФ. Он должен быть выполнен максимум за 72 часа до полета.