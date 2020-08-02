Сравнение цен ⟩ В Таллинне подорожал бензин, цены на дизтопливо остаются стабильными

В последнюю неделю июля цены на горючее в Риге уменьшались, в Вильнюсе росли, а в Таллинне подорожал только бензин, свидетельствуют данные агентства BNS.
В Риге на АЗС Circle K бензин 95-й марки подешевел на 0,9% и стоил 1,154 евро за литр, дизельное горючее также подешевело на 0,9% до 1,064 евро за литр.
В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 0,9% до 1,136 евро за литр, а дизельное топливо - на 4,1% до 1,026 евро за литр.
В Таллинне на АЗС Circle K бензин 95-й марки подорожал на 2,4% до 1,259 евро за литр, а цена на дизельное топливо не изменилась и составила 0,999 евро за литр.
Цены на автогаз в Риге и Вильнюсе были стабильными. В Риге литр автогаза стоил 0,545 евро, в Вильнюсе - 0,539 евро. В Таллинне автогаз подешевел на 2,3% и стоил 0,556 евро за литр.