Сравнение цен ⟩ В Таллинне подорожал бензин, цены на дизтопливо остаются стабильными

В Риге на АЗС Circle K бензин 95-й марки подешевел на 0,9% и стоил 1,154 евро за литр, дизельное горючее также подешевело на 0,9% до 1,064 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 0,9% до 1,136 евро за литр, а дизельное топливо - на 4,1% до 1,026 евро за литр.

В Таллинне на АЗС Circle K бензин 95-й марки подорожал на 2,4% до 1,259 евро за литр, а цена на дизельное топливо не изменилась и составила 0,999 евро за литр.