Фото и видео ⟩ Спасатели потушили пожар на складе торгового центра Vesse в Ласнамяэ

«На Смули-теэ горит складское здание. Идут работы по тушению. Жителям Ласнамяэ советуем держать окна и двери закрытыми. Из магазинов Coop и Bauhof эвакуируем людей», - ранее написал в Twitter Спасательный департамент.

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, о возгорании на складе рядом с торговым центром Vesse сообщили в 13:40. К тому времени, как спасатели прибыли на место, огонь охватил крышу и конструкции здания.