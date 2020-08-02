Вс, 2.08.2020
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  • Спасатели потушили пожар на складе торгового центра Vesse в Ласнамяэ

Фото и видео ⟩ Спасатели потушили пожар на складе торгового центра Vesse в Ласнамяэ
Дополнено в 17:55

В Ласнамяэ на Смули-теэ загорелось складское здание. На вызов отреагировали спасатели из Кесклинна, Ласнамяэ, Лиллекюла, Пирита, а также команды из Кейла и Раэ. После пяти часов вечера Спасательный департамент сообщил, что пожар потушен, пишет Postimees.

«На Смули-теэ горит складское здание. Идут работы по тушению. Жителям Ласнамяэ советуем держать окна и двери закрытыми. Из магазинов Coop и Bauhof эвакуируем людей», - ранее написал в Twitter Спасательный департамент.

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, о возгорании на складе рядом с торговым центром Vesse сообщили в 13:40. К тому времени, как спасатели прибыли на место, огонь охватил крышу и конструкции здания.

На место прибыли спасательные команды из Ласнамяэ, Пирита, Лиллекюла, Кесклинна, Ассаку и Нымме.

В пожаре никто не пострадал.

Около пяти часов вечера пожар был локализован. Спасатели проветрили помещения и провели дополнительные проверки.

Пожар в Ласнамяэ

ФОТО: фото читателя

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