Фото и видео ⟩ Спасатели потушили пожар на складе торгового центра Vesse в Ласнамяэ
В Ласнамяэ на Смули-теэ загорелось складское здание. На вызов отреагировали спасатели из Кесклинна, Ласнамяэ, Лиллекюла, Пирита, а также команды из Кейла и Раэ. После пяти часов вечера Спасательный департамент сообщил, что пожар потушен, пишет Postimees.
«На Смули-теэ горит складское здание. Идут работы по тушению. Жителям Ласнамяэ советуем держать окна и двери закрытыми. Из магазинов Coop и Bauhof эвакуируем людей», - ранее написал в Twitter Спасательный департамент.
По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, о возгорании на складе рядом с торговым центром Vesse сообщили в 13:40. К тому времени, как спасатели прибыли на место, огонь охватил крышу и конструкции здания.
На место прибыли спасательные команды из Ласнамяэ, Пирита, Лиллекюла, Кесклинна, Ассаку и Нымме.
В пожаре никто не пострадал.
Около пяти часов вечера пожар был локализован. Спасатели проветрили помещения и провели дополнительные проверки.