Граждан Белоруссии приглашают на досрочное голосование в Таллинне

Посольство на своей странице сообщает, что оно прилагает все усилия для обеспечения возможности реализации гражданами своих избирательных прав. Однако в этом году пропускная способность участков будет уменьшена в связи с мерами по противодействию распространения коронавируса.

Поэтому Посольство выражает обеспокоенность и призывает принять активное участие в досрочном голосовании, которое будет проходить 4 – 8 августа 2020 г. с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00 на территории посольства Республики Беларусь в Таллинне (Магдалеэна, 3)

В особенности это касается граждан, не внесенных в настоящее время в списки избирателей по соответствующему избирательному участку, поскольку реализация ими своих избирательных прав технически потребует больше времени (проверка паспорта, внесение в дополнительный список, исключение из списков в Беларуси).

В целях участия в выборах максимального количества граждан Республики Беларусь в приоритетном порядке будут обслуживаться лица с ограниченными возможностями, родители с детьми, люди преклонного возраста, а также лица, уже внесенные в список избирателей.