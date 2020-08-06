Компания Илона Маска испытала прототип корабля для полетов на Марс

SN5 предназначен для испытаний ракетного двигателя "Раптор" (Raptor), которому, в случае успешного выполнения программы, предстоит унести космолет нового поколения «Старшип» (Starship) с астронавтами на борту к Луне и Марсу, сообщило Би-Би-Си.

Двигатель работает на смеси жидкого метана и жидкого кислорода.

Испытательный полет состоялся в 18:57 во вторник (02:57 в среду по времени Москвы) на полигоне SpaceX в районе городка Бока Чика в штате Техас, и длился одну минуту.

Настоящий Starship будет самым большим космическим кораблем в истории, с шестью "Рапторами", длиной в 50 метров и экипажем до 100 человек.