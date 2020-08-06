Чт, 6.08.2020
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Компания Илона Маска испытала прототип корабля для полетов на Марс

SpaceX-i marsiraketi Starshipi prototüüp Boca Chicas Texases 2019. aasta septembris. 

ФОТО: CALLAGHAN O'HARE/REUTERS

Корабль-прототип SN5 корпорации SpaceX Илона Маска поднялся на высоту 150 метров и мягко приземлился, выпустив из себя посадочные опоры, передает Rus.ERR.

SN5 предназначен для испытаний ракетного двигателя "Раптор" (Raptor), которому, в случае успешного выполнения программы, предстоит унести космолет нового поколения «Старшип» (Starship) с астронавтами на борту к Луне и Марсу, сообщило Би-Би-Си.

Двигатель работает на смеси жидкого метана и жидкого кислорода.

Испытательный полет состоялся в 18:57 во вторник (02:57 в среду по времени Москвы) на полигоне SpaceX в районе городка Бока Чика в штате Техас, и длился одну минуту.

Настоящий Starship будет самым большим космическим кораблем в истории, с шестью "Рапторами", длиной в 50 метров и экипажем до 100 человек. 

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