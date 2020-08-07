Оргкомитет Евро-2020 подготовит проведение в Петербурге финала Лиги чемпионов в 2022 году

"Участникам заседания пришлось заглянуть и дальше - в 2022 год, когда Санкт-Петербург ждет еще одно важное футбольное событие - финал Лиги чемпионов УЕФА. Право провести главный матч европейского клубного футбола также доверено Оргкомитету Евро-2020", - сообщает пресс-служба министерства спорта по итогам заседания наблюдательного совета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Изначально Петербург должен был принять финал ЛЧ в 2021 году, однако сделает это на год позже. Решение связано с тем, что в 2021 году проведение решающего матча решили доверить Стамбулу. В турецком городе должен был пройти финал ЛЧ в нынешнем году, однако из-за пандемии коронавируса скорректировался не только формат оставшейся части турнира, но и его проведение: Лига чемпионов-2019/20 будет завершена в Лиссабоне.