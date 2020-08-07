Не хотите ли купить? ⟩ Продается пакет недвижимости, состоящий из сорок одной квартиры в разных городах Эстонии

Пакет недвижимости перейдет к новому собственнику за 1 867 200 евро. Годовой доход от аренды 41 квартиры составляет немногим более 140 000 евро. Квартиры расположены в Таллинне, Вильянди, Валга, Йыгева, Силламяэ и других городах Эстонии.

В Таллинне находится 21 квартира из 41, три из которых - на улице Кентманни. Остальные квартиры расположены в центральных частях малых городов Эстонии. Покупателей ищут на весь пакет, по одной квартиры не продаются. Если верить объявлению, стоимость пакета на 30 процентов ниже реальной рыночной цены.