Полиция ищет пропавшего 25-летнего Стэна

Полиция просит помощи в поисках 25-летнего Стэна, который на этой неделе во вторник, 4 августа покинул свой дом на улице Лаулику в городе Эльва и до сих пор не вернулся.
Мужчина покинул дом в неизвестном направлении, о помощи в поисках полицию попросили его близкие вчера. По их словам, Стэн ушел из дома без телефона и личных вещей, не сказал ни слова о том, куда идет и надолго ли.
Полицейские поговорили с его друзьями и проверили разные адреса как в Эльва, так и Тарту, однако поиски продолжаются.
Стэн среднего телосложения, его рост 172 см. У него короткие темно-коричневые волосы, когда уходил из дома у него была двухдневная щетина. На нем были надеты серый свитшот, синие джинсы и кроссовки Nike.
Всех, у кого имеется информация о местоположении Стена, просят связаться с полицией по номеру 112.