Полиция ищет пропавшего 25-летнего Стэна

Мужчина покинул дом в неизвестном направлении, о помощи в поисках полицию попросили его близкие вчера. По их словам, Стэн ушел из дома без телефона и личных вещей, не сказал ни слова о том, куда идет и надолго ли.

Полицейские поговорили с его друзьями и проверили разные адреса как в Эльва, так и Тарту, однако поиски продолжаются.

Стэн среднего телосложения, его рост 172 см. У него короткие темно-коричневые волосы, когда уходил из дома у него была двухдневная щетина. На нем были надеты серый свитшот, синие джинсы и кроссовки Nike.