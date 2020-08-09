Александр Лукашенко. ФОТО: VASILY FEDOSENKO/REUTERS

В Беларуси проходят президентские выборы. Избирательные участки по всей стране открыты с 8 до 20 часов по местному времени (совпадает с московским).

У Александра Лукашенко, бессменно занимающего пост главы государства с 1994 года и сейчас баллотирующегося на шестой срок, официально четыре соперника: Андрей Дмитриев, Сергей Черечень, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская.

Главным соперником правящего уже 26 лет президента наблюдатели называют Светлану Тихановскую, жену арестованного блогера Сергея Тихановского.

Светлана Тихановская провела яркую агитационную кампанию, собирая в городах Беларуси многотысячные митинги. В ее поддержку объединили усилия и ресурсы предвыборные штабы банкира Виктора Бабарико и бывшего дипломата Валерия Цепкало.

Эксперты называли Бабарико и Цепкало реальными соперниками Лукашенко, но ЦИК не допустил их к участию в выборах.

Бабарико, до выдвижения в претенденты на президентский пост возглавлявший Белгазпромбанк, обвинен в финансовых преступлениях и находится в СИЗО КГБ. Вместе с ним были арестованы также его сын Эдуард и более 20 сотрудников Белгазпромбанка и работавших с банком компаний.

Валерий Цепкало покинул страну, заявив об угрозах в свой адрес и в адрес малолетних детей.

Реальные рейтинги кандидатов на пост президента Беларуси неизвестны: независимые социологические институты изгнаны из страны.

На нынешних президентских выборах в Беларуси нет западных наблюдателей: БДИПЧ ОБСЕ и ПАСЕ заявили, что белорусские власти не отправили им приглашения вовремя. Российский ЦИК также отказался направлять наблюдателей в Беларусь - приглашения от белорусских коллег Центризбирком России также не получил. Наблюдение осуществляет миссия СНГ и ряд представителей постсоветских республик.

Независимых местных наблюдателей, даже аккредитованных Центризбиркомом, не пускают на избирательные участки, сообщают правозащитники. Белорусский Хельсинкский комитет обратился в генпрокуратуру, заявив, что из 181 зарегистрированного наблюдателя БХК на участки допустили только 15.

Правозащитники сообщают о многочисленных задержаниях независимых наблюдателей на избирательных участках в период досрочного голосования.

Досрочное голосование проходило в стране с 4 по 8 августа. Такая норма предусмотрена белорусским законом, но критикуется правозащитниками и международными наблюдателями: по их мнению, это способ манипуляции итогами голосования.

По данным Центризбиркома, досрочно проголосовали 41,7% избирателей.

Белорусские выборы не смогут широко освещать иностранные СМИ. По данным Белорусской ассоциации журналистов, более 30 корреспондентов зарубежных СМИ не получили аккредитации в МИД: внешнеполитическое ведомство Беларуси ссылается на то, что из-за коронавируса комиссия по аккредитации не может проводить заседания.

Работа иностранных корреспондентов без аккредитации запрещена; 7 августа в Минске были задержаны и депортированы из Беларуси журналисты телеканала "Настоящее время", подававшие заявки на аккредитацию, но не получившие ответа.

По данным правозащитников, за два месяца предвыборной кампании силовики задержали более 50 журналистов местных и зарубежных СМИ и почти тысячу граждан в местах протестных акций.

За решеткой по обвинению в организации несанкционированных акций находятся политики Николай Статкевич и Павел Северинец.