"Я так и осталась слабой женщиной": Светлана Тихановская записала видеообращение из Литвы

"Вы знаете, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила, и дала столько сил, что я выдержу все, - говорит на видео экс-кандидат. - Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла для себя очень серьезное решение. Это решение я приняла самостоятельно. [..] Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед каким оказалась я. Люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети - самое важное, что происходит в нашей жизни".