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  • "Я так и осталась слабой женщиной": Светлана Тихановская записала видеообращение из Литвы
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"Я так и осталась слабой женщиной": Светлана Тихановская записала видеообращение из Литвы

ФОТО: скриншот видео

Утром во вторник, 11 августа, стало известно, что Светлана Тихановская находится в Литве, и она в безопасности. Позже она записала ведеобращение, передает Rus.TVNET. 

Представитель президента Литвы сообщил, что "администрация президента поддерживает постоянную связь с прибывшей в Литву Светланой Тихановской. Сейчас она отдыхает".

Доверенное лицо кандидата Ольга Ковалькова заявила порталу tut.by, что Тихановскую из страны вывезли белорусские власти. Позже сама Тихановская записала видеобращение, в котором объяснила свой отъезд из Белоруссии.

"Вы знаете, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила, и дала столько сил, что я выдержу все, - говорит на видео экс-кандидат. - Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла для себя очень серьезное решение. Это решение я приняла самостоятельно. [..] Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед каким оказалась я. Люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети - самое важное, что происходит в нашей жизни".

Видео: Обращение Тихановской

Светлана Тихановская, по официальным данным ЦИК Беларуси, заняла второе место на выборах президента страны, получив чуть больше 10% голосов. Тихановская объявила себя победителем выборов президента и обжаловала результаты голосования в ЦИК.

Галерея: Оппозиционер Светлана Тихановская 

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