Соратница Тихановской считает, что на кандидата в президенты надавили белорусские чиновники и вынудили записать обращение

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала своих сторонников прекратить акции протеста, записав видеообращение. Видео опубликовал провластный белорусский телеграм-канал «Желтые сливы» без указания на его источник. В штабе Тихановской считают, что на нее надавили власти страны, после чего Светлана покинула Белоруссию и уехала в Литву.
«Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», — зачитала Тихановская текст с листа, не глядя в камеру. Однако непонятно, где и когда записывалось видео.
Однако буквально вчера, 10 августа Тихановская отказалась признать победу на выборах президента Беларуси Александра Лукашенко, объявила себя победителем выборов и призвала Лукашенко передать власть. Несколько ночей в Беларуси проходили акции протеста против фальсификации итогов выборов.
Муж Тихановской сейчас в СИЗО Белоруссии, он находится под следствием. Многие участники ее предвыборного штата задержаны.
"Человек, который один три часа находится в кабинете с представителями силовых структур, может прочитать любой текст"
Портал Tut.by поговорил с соратницей Тихановской Марией Колесниковой. По ее словам, у штаба до сих пор нет связи со Светланой. Мария Колесникова считает, что те заявления, как сделала Тихановская в видеообращении, сложно делать не под давлением. Интервью с Колесниковой появилось в телеграм-канале Tut.by.
По словам Колесниковой, когда Тихановская с адвокатом Максимом Знаком пришли в Центризбирком для подачи жалобы, их отвели в приемную Лидии Ермошиной - председателя ЦИК. Спустя какое-то время, по информации Колесниковой, Лидия Ермошина покинула свой кабинет. Максим Знак оставил Светлану в другом кабинете. По мнению Колесниковой, второе видео Тихановская записала в кабинете в здании ЦИК.
"И все три часа Светлана находилась в кабинете одна с двумя высокопоставленными чиновниками, представителями силовых структур. Я все это время находилась с коллегами на проходной. Спустя час после начала переговоров, мы видели, как приходили люди, с большими черными сумками, похожими на сумки для видеооборудования. На ремнях сумок было название фирм, занимающимися видеооборудованием. Результатом этого, как вы знаете, было видеообращение, которое недавно вышло. Все это время Светлана находилась наедине с этими двумя чиновниками, она была без связи со своим адвокатом. Спустя три часа Максим Знак вышел один, он сказал, что видел ее, выходящей из другого кабинета, она сказала ему, что выйдет через другой выход из ЦИК. В связи с этим у меня есть очень большой к Лидии Михайловне Ермошиной: по какому праву кандидата в президенты приглашают в приемную ЦИК и оставляют наедине с представителями силовых структур без адвоката, в течение трех часов там удерживают без связи с миром? , — заявила Колесникова.
— Как вы поняли, что с Тихановской в кабинете были силовики?
— Я не поняла, я получила информацию, что это были высокопоставленные представители силовых структур.
— Вы можете назвать имена этих людей?
— Нет, я не могу.
Связи с Тихановской у Колесниковой нет. Мария Колесникова отметила, что сама уезжать из Беларуси не планирует.
На вопрос записано ли второе видео под давлением, Колесникова ответила, что считает, что человек, который один три часа находится в кабинете с представителями силовых структур, может прочитать любой текст.
"Если бы я находилась в ее ситуации, возможно, меня тоже могли бы заставить. Я считаю, что через три часа в кабинете с представителями силовых структур, когда есть дети, когда есть муж, который находится под уголовным преследованием, когда есть друзья и сторонники, которые находятся в тюрьме, о некоторых из них Светлана не знала ничего несколько дней, например, о Марии Мороз, когда все твое окружение и семья находятся в заложниках, очень сложно делать заявления не под давлением", — заявила Колесникова.
Министр иностранных дел Литвы: она приехала в Литву после давления со стороны властей Беларуси
Прибывшая в Литву во вторник утром после давления со стороны белорусских властей кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская находится в безопасности вместе со своими детьми, сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
"Светлана Тихановская в безопасности, она находится в Литве вместе со своими детьми", - сказал министр журналистам.
По словам Линкявичюса, она приехала в Литву после давления со стороны властей Беларуси, а должностные лица этой страны "не препятствовали отъезду, даже помогли".
"(...) у нее не было особого выбора, как только покинуть страну", - сказал Линкявичюс.
Министр сказал, что у Тихановской была литовская виза, а ее дети приехали в Литву еще раньше.
"У нее была национальная виза Литвы, это значит, что она может находиться в Литве в течение года без ограничений, и, видимо, это определило ее выбор уехать в Литву", - сказал министр.
По словам Линкявичюса, он сам еще не общался с представителем белорусской оппозиции и не знает ее планов.
"Она сама решит, как ей дальше поступать, возможно, пообщается со СМИ, есть потребность, но все это будет естественно, без форсирования", - сказал Линкявичюс.
По его словам, Тихановская находится в предоставленном государством жилье, ей предоставлена охрана.
"Ей предоставлено место, с ведома правительства, у нее статус гостьи, как я упоминал, у нее есть виза", - ответил Линкявичюс на вопрос, обеспечили ли Тихановскую жильем власти Литвы.
По словам Линкявичюса, в Литву вместе с Тихановской приехала глава ее штаба Мария Мороз, ее дети тоже в Литве. Три дня назад еще в Белоруссии Мария Мороз была задержана и находилась в центре изоляции правонарушителей в Минске.
Линкявичюс также сказал, что обнародованная во вторник видеозапись с призывом к прекращению протестов была сделана Тихановской в Беларуси.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!