Соратница Тихановской считает, что на кандидата в президенты надавили белорусские чиновники и вынудили записать обращение

— Я не поняла, я получила информацию, что это были высокопоставленные представители силовых структур.

— Вы можете назвать имена этих людей?

— Нет, я не могу.

Связи с Тихановской у Колесниковой нет. Мария Колесникова отметила, что сама уезжать из Беларуси не планирует.

На вопрос записано ли второе видео под давлением, Колесникова ответила, что считает, что человек, который один три часа находится в кабинете с представителями силовых структур, может прочитать любой текст.

"Если бы я находилась в ее ситуации, возможно, меня тоже могли бы заставить. Я считаю, что через три часа в кабинете с представителями силовых структур, когда есть дети, когда есть муж, который находится под уголовным преследованием, когда есть друзья и сторонники, которые находятся в тюрьме, о некоторых из них Светлана не знала ничего несколько дней, например, о Марии Мороз, когда все твое окружение и семья находятся в заложниках, очень сложно делать заявления не под давлением", — заявила Колесникова.

Министр иностранных дел Литвы: она приехала в Литву после давления со стороны властей Беларуси

Прибывшая в Литву во вторник утром после давления со стороны белорусских властей кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская находится в безопасности вместе со своими детьми, сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Светлана Тихановская в безопасности, она находится в Литве вместе со своими детьми", - сказал министр журналистам.

По словам Линкявичюса, она приехала в Литву после давления со стороны властей Беларуси, а должностные лица этой страны "не препятствовали отъезду, даже помогли".

"(...) у нее не было особого выбора, как только покинуть страну", - сказал Линкявичюс.

Министр сказал, что у Тихановской была литовская виза, а ее дети приехали в Литву еще раньше.

"У нее была национальная виза Литвы, это значит, что она может находиться в Литве в течение года без ограничений, и, видимо, это определило ее выбор уехать в Литву", - сказал министр.

По словам Линкявичюса, он сам еще не общался с представителем белорусской оппозиции и не знает ее планов.

"Она сама решит, как ей дальше поступать, возможно, пообщается со СМИ, есть потребность, но все это будет естественно, без форсирования", - сказал Линкявичюс.

По его словам, Тихановская находится в предоставленном государством жилье, ей предоставлена охрана.

"Ей предоставлено место, с ведома правительства, у нее статус гостьи, как я упоминал, у нее есть виза", - ответил Линкявичюс на вопрос, обеспечили ли Тихановскую жильем власти Литвы.

По словам Линкявичюса, в Литву вместе с Тихановской приехала глава ее штаба Мария Мороз, ее дети тоже в Литве. Три дня назад еще в Белоруссии Мария Мороз была задержана и находилась в центре изоляции правонарушителей в Минске.

Линкявичюс также сказал, что обнародованная во вторник видеозапись с призывом к прекращению протестов была сделана Тихановской в Беларуси.