«Белорусский режим пересек красную линию»: в Европарламенте требуют целевых санкций

Более 20 членов Европейского парламента отказываются признать законность выборов президента Белоруссии не считают их "свободными и справедливыми". Об этом говорится в совместном заявлении евродепутатов, обнародованном во вторник, 11 августа. "Белорусский режим пересек красную линию, прибегнув к беспрецедентному насилию и ограничительным мерам в отношении белорусских граждан, требовавших свободы и демократических перемен", - говорится в документе.

В связи с этим законодатели призвали руководство Евросоюза ввести целевые санкции против всех причастных к фальсификации результатов выборов, применению насилия и репрессиям. Европейские парламентарии считают, что под штрафные меры должны подпасть не только высокопоставленные белорусские чиновники и члены их семей, но и должностные лица "среднего звена" из правоохранительных структур, причастных к репрессиям, а также из Центризбиркома Белоруссии.

Ограничительные меры должны включать, в частности, запрет на въезд в ЕС и блокировку активов в Евросоюзе, уверены в Европарламенте. Кроме того, Брюсселю следует заморозить переговоры с Минском о приоритетах партнерства, уверены законодатели.

A group of #MEPs urge the #EU leadership to apply targeted sanctions against all perpetrators of the rigged elections, violence and repressions in #Belarus. pic.twitter.com/4teZYjIxC9 — Petras Austrevicius (@petras_petras) August 11, 2020

Массовые протесты в Белоруссии

По данным ЦИК, на выборах президента 9 августа действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская - 10,9%. Последняя 10 августа подала в Центральную комиссию страны по выборам (ЦИК) жалобу, требуя признать недействительными официальные результаты голосования. Во вторник, 11 августа, стало известно, что Тихановская была вынуждена уехать в Литву.