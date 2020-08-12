ЕС допустил введение санкций против тех, кто фальсифицировал выборы в Белоруссии

Боррель напомнил, что ЕС в 2015-2016 годах отменил в несколько этапов большую часть санкций против Минска, действовавших с конца 1990-х годов. "После освобождения политических заключенных в 2015 году отношения между ЕС и Белоруссией улучшились. Но без прогресса в области прав человека и верховенства закона отношения между ЕС и Белоруссией могут только ухудшаться", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Именно на этом фоне Евросоюз "будет оценивать действия белорусских властей по урегулированию текущей ситуации". При этом Боррель не исключает "принятия мер против лиц, ответственных за наблюдаемое насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов", передает "Интерфакс".

В заявлении от имени Евросоюза отмечается, что ЕС внимательно следит за развитием событий вокруг президентских выборов. "В ходе избирательной кампании народ Белоруссии продемонстрировал стремление к демократическим переменам", - считает Боррель.

При этом он подчеркивает, что "выборы не были ни свободными, ни справедливыми". "Государственные власти, - указал высокий представитель ЕС по иностранным делам, - применили непропорциональное и неприемлемое насилие, в результате чего, по крайней мере, один человек погиб и многие получили ранения. Тысячи людей были задержаны, и подавление свободы собраний, СМИ и выражения мнений усилилось".

Боррель от лица ЕС призвал белорусские власти "немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных". "Кроме того, заслуживающие доверия отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-участника ОБСЕ", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Он отметил, что "народ Белоруссии заслуживает лучшего".

Жозеп Боррель призвал политическое руководство Белоруссии "начать подлинный и всеобъемлющий диалог с более широкими кругами общества, чтобы избежать дальнейшего насилия".

"ЕС будет продолжать поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Белоруссию", - заверил глава европейской дипломатии от имени 27 государств-членов Европейского союза.

С отдельным заявлением выступили министры иностранных дел стран так называемого Люблинского треугольника - Польши, Литвы и Украины. В нем содержится призыв к диалогу между властями Белоруссии и гражданским обществом и выражается готовность стать посредниками при организации такого диалога, сообщает радио "Свобода".

Ранее МИД Белоруссии заявил, что страны ЕС оценивают ситуацию в стране "даже без попытки объективно разобраться и реально оценить" ее. В заявлении МИД говорится, что в Минске "готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа".

"Когда действительно гибнет человек, то трагедию превращают в фарс, изобретая совершенно немыслимые версии. Априори делая виноватыми власти, - добавили в МИДе. - Более 250 пострадавших, баррикады на улицах, попытки захвата административных зданий… Нападение на сотрудников посольства Беларуси в Лондоне. Это все еще мирный протест? Что еще должно произойти, чтобы мнение стало объективным? Хватит ли политической смелости увидеть хотя бы тех, кто явно провоцирует?"