Эстонию беспокоит ситуация с коронавирусом в соседних странах

"Еще в начале лета мы договорились о предельном показателе: 16 заболевших на тысячу населения. Это был среднеевропейский уровень, критерий и для оценки ситуации в третьих странах и для определения необходимости соблюдения карантина. Сегодня этот уровень — более 25 на тысячу. На эту тему велись разговоры как в соседних, так и в других странах Европы. И каждая из стран продумывает разные стратегии. Этой же задачей занят Департамент здоровья Эстонии", - заявил министр социальных дел Танель Кийк.