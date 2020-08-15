Сб, 15.08.2020
Лукашенко рассчитывает, что Россия поверит, что он уходит на Запад. А если не поверит, то ему обязательно нужен внешний враг. Андрей Обозов
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"Вы у себя порядок наведите": Лукашенко отказался от предложения стран Балтии и Польши выступить посредниками

Александр Лукашенко.

ФОТО: ANDREI STASEVICH/BELTA/via REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет вести диалог с участием зарубежных посредников для урегулирования ситуации в стране, передает агентство "Интерфакс".

"За рубежом Беларуси предлагают некое посредничество, создают для страны зарубежное правительство. Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите", - сказал Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в министерстве обороны Белоруссии в субботу.

Президента цитирует госагентство БелТа:

"Никакое правительство ни за рубежом, где бы то ни было, нам не нужно, и управлять оно страной не будет никогда. Неужели историю не изучали?" - подчеркнул Лукашенко.

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