Количество перевезенных airBaltic пассажиров увеличилось на 251%

«Июль стал вторым полным месяцем с тех пор, как мы возобновили нашу деятельность 18 мая. Мы рады, что airBaltic сохранила авиасообщение со всеми странами Балтии, возобновляя все больше полетов по еще большему числу направлений. Расширяя перечень предлагаемых нами маршрутов, мы по-прежнему продолжаем предпринимать все необходимые меры безопасности и охраны здоровья, чтобы защитить наших пассажиров и сотрудников», - сообщил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

«В июле мы перевезли в 2,5 раза больше пассажиров, чем месяцем ранее, и выполнили почти в два раза больше рейсов. С точки зрения нашей операционной деятельности, мы готовы продолжать соединять Балтию с миром, но из-за мер по ограничению COVID-19, которые в Европе ежедневно меняются, мы ограничены в достижении тех объемов деятельности, которые запланировали на июль», - добавил Гаусс.