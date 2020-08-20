Исчезнувшая 50-летняя женщина найдена

Полиция просит помощи, чтобы установить местонахождение проживающей в Пярну 50-летней Марве, который в последний раз видели утром 5 августа, около 10 часов на Пярнуском автовокзале. Куда она направилась оттуда – неизвестно.
Обеспокоенные близкие сообщили об исчезновении Марве в полицию вчера. Полиция немедленно приступила к поискам и пообщалась с ее близкими. Проверено место жительства Марве в Пярну на улице Айа, ее возможное местонахождение на Таллиннском шоссе и места, где она часто бывает. Ее мобильный телефон отключен.
15 августа Марве ждали на встрече в Тарту, но туда она не явилась.
Марве среднего телосложения, ростом около 165 см, у нее светлые короткие волосы и голубые глаза. Когда ее видели на автовокзале, на ней был синеватый комбинезон и синяя джинсовая куртка.
Полиция просит всех, кто видео Марве или обладает сведениями о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по адресу полиции anni.pallas@politsei.ee,телефону 59 141282 или экстренному номеру 112. Вчера поздно вечером поступило сообщение, что женщина найдена и с ней все в порядке.