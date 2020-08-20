Исчезнувшая 50-летняя женщина найдена

Обеспокоенные близкие сообщили об исчезновении Марве в полицию вчера. Полиция немедленно приступила к поискам и пообщалась с ее близкими. Проверено место жительства Марве в Пярну на улице Айа, ее возможное местонахождение на Таллиннском шоссе и места, где она часто бывает. Ее мобильный телефон отключен.

15 августа Марве ждали на встрече в Тарту, но туда она не явилась.

Марве среднего телосложения, ростом около 165 см, у нее светлые короткие волосы и голубые глаза. Когда ее видели на автовокзале, на ней был синеватый комбинезон и синяя джинсовая куртка.