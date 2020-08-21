Михаил Кылварт: «Речь Светы Григорьевой прозвучала тогда, когда элита не могла ни отвернуться, ни уйти»

Rus.Postimees опросил успешных русскоговорящих политиков, чтобы выяснить их мнение о речи Светы Григорьевой, заявившей о том, что человек с русским именем и корнями в Эстонии добиться серьезных высот не может. При нынешнем правительстве.

Михаил Кылварт, мэр Таллинна

Мэр Таллинна Михаил Кылварт. ФОТО: Eero Vabamägi

«Выступление Светы Григорьевой на вчерашнем президентском приеме – безусловно одно из наиболее ярких событий дня. А если бы оно действительно возымело действие на умы тех, к кому было обращено, то, возможно, и последних лет.

То, о чем многие русские люди говорят у себя дома, вышло на самую высокую трибуну, и достигло ушей местной элиты в такой момент, когда им было невозможно отвернуться или уйти. К сожалению, разделение в обществе, неравенство, имеют давние корни и слишком большую эмоциональную составляющую с обеих сторон. Но такие независимые выступления нужны и важны.

Будет ли она по-настоящему услышана не только политиками, но и обществом? И еще важнее – будет ли она понята, вот в чем вопрос. На мой взгляд, показательно еще и то, что эти простые и понятные для, пожалуй, любого местного русскоговорящего жителя, аргументы были озвучены не политиком, а представителем интеллигенции. В своей речи девушка упомянула возможные репрессии, которые она не исключает после своего выступления. И это еще один сигнал обществу – в то время как все озабочены перспективами демократии в Белоруссии, что-то не так и в нашем собственном «королевстве», где врагом государства можно прослыть только за желание учиться на родном языке».

Мария Юферева-Скуратовски, член парламента

Мария Юферева-Скуратовски. ФОТО: Mihkel Maripuu

«Здравствуйте, я Маша, депутат Рийгикогу.

Сегодня с утра я полностью прослушала речь Светы Григорьевой, произнесенную на приеме у президента по случаю восстановления независимости Эстонской Республики, и мне захотелось ответить.

Речь была проникновенная, эмоциональная, но слишком уж политизированная. Президент не любит EKRE, не жалует нынешнюю коалицию, поэтому я убеждена, что ей речь Светы пришлась по душе. Если бы я была очень циничной, я бы даже предположила, что советники президента могли помочь в составлении этой речи. А что, очень сильный политтехнологический ход. Приходит на прием милая девушка Света из смешанной русско-эстонской семьи и говорит все то, что мы не раз слышали от самого президента. Возможно, я ошибаюсь, но просто мне показалось, что я слышу слова Керсти Кальюлайд, просто в исполнении другого человека.