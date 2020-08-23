Лукашенко поделился общим с Путиным мнением: Белоруссию травят с прицелом на Россию

"Кто-то в России (я часто это вижу в средствах массовой информации) говорит: "Ах, в Беларуси, ах, в Беларуси..." Не в Беларуси - это у вас, вот здесь, на западной границе, давят, травят. И мы с Путиным сошлись во мнении: нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию. Это трамплин, и мы его должны разрушить. Это наше единое мнение с президентом Путиным", - цитирует Лукашенко госагентство БелТА.

На вопрос телеканала RT, как сейчас проходит общение с Россией, Лукашенко ответил: "Хорошо проходит". Однако в подробности вдаваться не стал.

Объясняя причину своего молчания сразу после президентских выборов и начала протестов, он заявил, что "боялся столкновений в тот острый период" и того, что его сторонников будут "мочить". "Я боялся, что пострадают эти люди. Поэтому мы делали паузу. Ну, может, немножко перебрали", - сказал Лукашенко.

По его словам, тем же вопросом - почему он так долго молчит - задавался и российский президент. "Должен сказать, что спасибо Путину, моему другу, который тоже говорит: "Слушай, что ты молчишь?", я говорю: "Скоро услышишь". Ну, вот вы услышали", - заявил Лукашенко.

Помимо митинга в свою поддержку Лукашенко в субботу посетил военный полигон под Гродно и объявил, что приказал привести основные части вооруженных сил страны в полную боевую готовность, а также перебросить войска на западное направление. Это решение, ставшее, по словам Лукашенко, самым серьезным за 25 лет, он объяснил "шевелением войск НАТО" вблизи белорусских границ на территории Польши и Литвы.

В Польше заявили, что не собираются претендовать на территории Белоруссии и нарушать ее территориальную целостность. "Польша является государством, которое последовательно на международной арене выступает за верховенство международного права в отношениях между странами. Соблюдение международного права является, по нашему убеждению, основой мира на свете. Фундаментом этого права является условие суверенности и территориальной целостности государств", - заявил глава канцелярии президента страны Кшиштоф Щерский (цитата по РИА "Новости").

По его словам Польша "защищает эти принципы в ООН и реализует их в своей внешней политике, защищая страны нашего региона от империализма и агрессии, нарушающей эти принципы". Глава канцелярии отметил, что для Варшавы "грустно и поразительно то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы имеет намерение нарушать территориальную целостность этого государства". "Польша не имела и не имеет таких намерений", - подчеркнул он.

На встрече с депутатами областного Совета в Гродно Лукашенко повторил, что к белорусской границе подтягиваются войска НАТО, а в 15-20 минутах подлета уже находятся самолеты F-16. Об участившихся полетах вблизи границы доложил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин. В ответ Лукашенко приказал без предупреждения реагировать на нарушителей госграницы.