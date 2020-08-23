За насилие над детьми «Матери года» грозит тюрьма: суд вынесет решение в понедельник

Прокуратура требует признать женщину виновной и приговорить ее к четырем с половиной годам реального тюремного заключения. Защитник Кобин считает, что ее следует полностью оправдать. Сама женщина также не признала себя виновной, передает rus.err.ee.

Судебное следствие по этому делу проходило за закрытыми дверями в целях защиты частной жизни пострадавших.

Напомним, что согласно предъявленному Ляэнеской окружной прокуратурой обвинению, Кобин в период с 2016 по 2019 год неоднократно руками и ногами била пятерых приемных детей в возрасте от 9 до 17 лет. Как утверждается, Кобин в качестве наказания заставляла детей часами стоять на месте.

Приемные дети жили с Кобин в семейном доме на Хийумаа на основании договора об услуге замещающего ухода.