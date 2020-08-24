Фото: полицейские навестили 85-летнюю Евгению, которая восемь дней провела в лесу

Напомним, что Евгения, которая в пятницу, 14 августа, утром отправилась за ягодами в лес в деревне Лийапеэкси в волости Куусалу и пропала, 22 августа была найдена живой.

Вчера навестили Евгению, которая больше недели провела в лесу. Евгения была по понятным причинам немного уставшей, но при этом со здоровьем больших проблем нет. 💪 Желаем ей сил и скорейшего восстановления!

«Около 9:00 нам позвонил человек, который летом живет в волости Куусалу. Он увидел во дворе своего дома пожилую женщину, - рассказал в субботу, 22 августа, руководитель службы профилактики и ведения производств Ида-Харьюского отделения полиции Райнис Синикас. - Хозяин пригласил ее в дом и, так как он знал, что в этом районе ищут заблудившуюся женщину, связался с Ида-Харьским отделением полиции. Он накормил ее, а вскоре на место приехали патрульные и скорая помощь».