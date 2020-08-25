«Здесь не должно быть места шумливым и пустым заявлениям»: в Кремле прокомментировали выводы об отравлении Навального

В Кремле выводы немецких медиков об отравлении оппозиционера Алексея Навального назвали поспешными.
"Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово "отравление". Эта версия была среди первых, которую рассматривали наши врачи, но вещество пока не установлено", - заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что сама медицинская аналитика абсолютно совпадает у наших и у немецких докторов, но выводы разнятся. "Может быть, у немцев есть какие-то данные. В этой связи наши врачи готовы предоставить образцы первых анализов, предложить немецким коллегам обмениваться биологическими материалами", - заключил Песков.
Он также заявил, что в Кремле не видят ничего нового в заявлении клиники Charite о возможных причинах резкого ухудшения состояния здоровья Навального.
"Здесь не должно быть места шумливым и пустым заявлениям. Здесь нужно спокойно анализировать написанное", - сказал Песков.
"Мы пока ничего нового не узнали из этого заявления. Мы специально связались с нашими врачами и спросили, как с профессиональной точки зрения можно отнестись к написанному", - сказал пресс-секретарь президента.
"Дело в том, что факт пониженного содержания холинэстеразы был установлен в первые часы нашими медиками в больнице в Омске", - подчеркнул Песков, добавив, что атропин, о котором говорят немцы, начали вводить Навальному в первый час его пребывания в реанимации.
"Снижение уровня холинэстеразы возможно по самым разным причинам: возможно при приеме и использовании медикаментов, различных лекарств. То есть лекарства понижают уровень холинэстеразы", - уточнил Песков.
"Здесь очень важно выяснить, что стало причиной понижения холинэстеразы. Эту причину ни наши медики, ни немцы пока установить не смогли. По крайней мере, это следует из заявлений немецких коллеги и наших докторов. Вещества нет, к сожалению, его не удается установить, анализы его не показывают", - указал пресс-секретарь президента.