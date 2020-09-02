Галерея ⟩ В Хааберсти появится детский сад с необычным названием

Как сказал вице-мэр Вадим Белобровцев, выбирая название, думали прежде всего о тех, для кого этот дом создан, – о детях.

«Думаю, нашим маленьким горожанам будет приятно встретиться в детском саду с этими чудесными персонажами, которые настроят детей развиваться и заводить новых друзей, – сказал Белобровцев. – Также хотели, чтобы название детского сада, с одной стороны, передавало важные для Таллинна ценности - бережное отношение к окружающей среде, заботу, сотрудничество, толерантность и творчество, а с другой - отдавало дань уважения классике детской литературы. На использование этого прекрасного названия мы получили разрешение у владельцев авторских прав на произведения создателя накситраллей, детского писателя Эно Рауда».

Андре Ханимяги, старейшина района Хааберсти, отметил, что Хааберсти является быстроразвивающимся районом, в котором за последние годы значительно увеличилось число жителей, в том числе и детей; также постоянно растут и инвестиции в образование.

«По состоянию на 1 сентября в нашем районе насчитывается уже 47 198 жителей, и эта цифра постоянно увеличивается, – сказал старейшина. – Особенно приятно, что Хааберсти выбирают семьи с детьми, поэтому создание новых мест в детских садах в районе, безусловно, необходимо. В новом детском садике планируется открыть 14 групп общей сложностью до 280 детей, что станет существенным дополнением к уже имеющимся детским садам».

Строительство здания по адресу ул. Ярвеотса, 33, осуществляет OÜ Astlanda Ehitus. Проектирование детского сада началось в феврале 2018 года, а строительство – в декабре 2019 года. Работы намечено завершить в конце ноября этого года. В группах детского сада будут помещения для игр и сна, раздевалки и туалеты, также зал для занятий музыкой и физкультурой. Также здесь разместится кухня и вспомогательные помещения. На улице спроектированы игровые и спортивные площадки, а также дорожки для обучения безопасному движению. На реализацию проекта запланировано 5,56 млн евро.

Поскольку в Хааберсти ощущается нехватка мест как в русскоязычных, так и эстоноязычных детских садах, тут планируется открыть группы на обоих. При необходимости будет работать спецгруппа для ребятишек с особыми образовательными потребностями.

Директор нового детского сада вступит в должность 1 октября 2020 года, завхоз и завуч приступят к работе с 1 ноября 2020 года, а персонал групп – с 1 декабря 2020 года. Детский сад будет готов принимать детей в январе 2021 года.