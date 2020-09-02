Ryanair угрожает покинуть Ирландию, если ограничения на поездки сохранятся

Бюджетный авиаперевозчик заявляет, что выведет пропускную способность из Ирландии в течение зимнего сезона, если правительственный зеленый список стран, считающихся безопасными для путешествий, не будет удален.

Генеральный директор Ryanair Эдди Уилсон говорит, что правительство должно действовать в соответствии с окончательным отчетом Целевой группы по восстановлению авиации, опубликованным в прошлом месяце, который был составлен лучшими специалистами в авиационной отрасли.

«Мы ничего не слышали. А сейчас наступит зима, и нам придется вывести эти мощности из Ирландии. Нельзя вести бизнес с 14-дневным карантином», - сказал Уилсон.

Компания заявляет, что Ирландия стала посмешищем из-за осторожности, которую она проявляет в отношении зарубежных поездок.

Ryanair настаивает на том, чтобы такие страны, как Великобритания, США и Германия, были добавлены в зеленый список в качестве условия сохранения авиапарка в Ирландии.

В настоящее время любой, кто едет в Ирландию из любой страны, не включенной в зеленый список, должен поместить себя в карантин на двухнедельный период. Это, как утверждает Ryanair, сильно мешает путешествию и наносит ущерб бизнесу и туризму в Ирландии.

Еще в июле компания предъявила ультиматум ирландскому правительству, потребовав, чтобы оно расширило свой зеленый список, иначе Ryanair покинет страну.

Ryanair заявила, что «зеленый список» нанес больше вреда, чем пользы туристической индустрии Ирландии, и продолжит оказывать «серьезное пагубное воздействие» на сектор, что приведет к дальнейшим потерям рабочих мест.

«Ryanair недавно отменил 1000 рейсов между Ирландией и Великобританией и распределил этот трафик в другом направлении, но отмен будет еще больше, и не только в Ryanair, но и неизбежно в каждой другой авиакомпании, которая в настоящее время работает в Ирландии и за ее пределами», - говорится в заявлении.