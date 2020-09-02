Ср, 2.09.2020
Неэстонцы – не слизни. Мы такие же люди, такие же местные жители, такие же налогоплательщики, как те, кто родился «с хорошим стартовым пакетом». Яна Тоом
Яна Тоом

Ryanair угрожает покинуть Ирландию, если ограничения на поездки сохранятся

Самолет Ryanair.

ФОТО: Niall Carson/PA

Авиакомпания Ryanair предупредила, что будет стремиться покинуть Ирландию, если ограничения на поездки, связанные с Covid-19, останутся в силе, пишет Irish Post.

Бюджетный авиаперевозчик заявляет, что выведет пропускную способность из Ирландии в течение зимнего сезона, если правительственный зеленый список стран, считающихся безопасными для путешествий, не будет удален.

Генеральный директор Ryanair Эдди Уилсон говорит, что правительство должно действовать в соответствии с окончательным отчетом Целевой группы по восстановлению авиации, опубликованным в прошлом месяце, который был составлен лучшими специалистами в авиационной отрасли.

«Мы ничего не слышали. А сейчас наступит зима, и нам придется вывести эти мощности из Ирландии. Нельзя вести бизнес с 14-дневным карантином», - сказал Уилсон.

Компания заявляет, что Ирландия стала посмешищем из-за осторожности, которую она проявляет в отношении зарубежных поездок.

Ryanair настаивает на том, чтобы такие страны, как Великобритания, США и Германия, были добавлены в зеленый список в качестве условия сохранения авиапарка в Ирландии.

В настоящее время любой, кто едет в Ирландию из любой страны, не включенной в зеленый список, должен поместить себя в карантин на двухнедельный период. Это, как утверждает Ryanair, сильно мешает путешествию и наносит ущерб бизнесу и туризму в Ирландии.

Еще в июле компания предъявила ультиматум ирландскому правительству, потребовав, чтобы оно расширило свой зеленый список, иначе Ryanair покинет страну.

Ryanair заявила, что «зеленый список» нанес больше вреда, чем пользы туристической индустрии Ирландии, и продолжит оказывать «серьезное пагубное воздействие» на сектор, что приведет к дальнейшим потерям рабочих мест.

«Ryanair недавно отменил 1000 рейсов между Ирландией и Великобританией и распределил этот трафик в другом направлении, но отмен будет еще больше, и не только в Ryanair, но и неизбежно в каждой другой авиакомпании, которая в настоящее время работает в Ирландии и за ее пределами», - говорится в заявлении.

Правительству следует предложить стимулы в виде снижения аэропортовых сборов во всех аэропортах Ирландии в течение следующих трех лет, считает лоукостер.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back