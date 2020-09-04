Для ухода за близкими Россия разрешила иностранцам многократно пересекать границу

Россия разрешила своим гражданам многократно выезжать за рубеж для ухода за близкими родственниками, сообщает Yle.
Также теперь могут многократно пересекать границу России иностранцы, чтобы позаботиться о своих близких в России.
Соответствующие изменения утверждены распоряжением правительства РФ от 2 сентября 2020 года.
В распоряжении указывается, что россияне, родственники которых живут за рубежом и нуждаются в уходе, могут выезжать к ним без всяких ограничений. Иностранцы также смогут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о близких в России. Снятие ограничений также касается опекунов и попечителей.
Однократный выезд за рубеж стал доступен для россиян в июне этого года, также как и однократный въезд для иностранцев.
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