Tallink может принести Эстонии новый рекорд по количеству безработных

В настоящее время количество зарегистрированных безработных в Эстонии снизилось до 49 340 человек, что означает, что уровень безработицы составляет 7,6%. Число безработных в Эстонии в мае превысило 50 000 человек. По данным Кассы страхования от безработицы, не менее 80% лиц, пропавших из статистики, также нашли работу, некоторые вышли на пенсию.

Вчерашнее объявление Tallink о сокращении штата, согласно которому, почти 2,500 рабочих мест будут ликвидированы, увеличивает это число. На сегодняшний день Tallink уведомил Кассу страхования от безработицы о ликвидации 1500 рабочих мест.

225 сотрудников будут уволены в TLG Hotel, 100 - в Tallink Grupp, 75 - в Tallink Duty Free, 150 - в HT Laevateenindus и 1000 - в Hansaliin.

Незадолго до начала коронакризиса Эстония установила рекорды занятости, и к 14 февраля безработица упала до 31 300 человек, СМИ сообщали, что число безработных сокращается, а работодатели жаловались, что рабочих рук днем с огнем не сыщешь. В первые недели кризиса безработица начала быстро расти: хотя правительство быстро приняло пакет пособия на зарплаты, чтобы предотвратить массовые увольнения, количество безработных начало быстро расти. К началу лета в Кассе страхования от безработицы уже было зарегистрировано более 50 тысяч безработных, рост составил 60%.

Эстонские экономические аналитики в начале лета были весьма пессимистичны, Банк Эстонии отмечал, что через год можно ожидать 10-процентной рецессии. Летом ситуация несколько улучшилась, и аналитики Swedbank и SEB теперь предполагают, что спад составит около 5%. Если в позитивном сценарии говорится, что в этом году жизнь пойдет по-старому, только немного беднее, то пессимисты полагают, что, если субсидии на заработную плату теперь заканчиваются, настоящая волна увольнений только начинается. Как именно будет развиваться ситуация, станет ясно в ближайшие недели.