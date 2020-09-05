Главврач округа Хельсинки и Уусимаа: похоже, что коронавирус ослабел

"Мы должны лечить и другие болезни. Сейчас показатели заражаемости настолько низкие, что у нас должны быть право и смелость изменить стратегию. В реанимации, например, в последние дни не было ни одного пациента с коронавирусом", - говорит Хирвенсало.

Хирвенсало предполагает, что возможно, вирус ослабел. Научные исследования эту гипотезу пока не подтверждают, однако на основании личных наблюдений врач делает такое предположение.

"Похоже, что вирус не вызывает настолько серьезных симптомов и высокого уровня смертности, как в начале эпидемии. Он стал больше похож на другие респираторные заболевания".

Ситуация может, измениться и в худшую сторону, однако, по словам Хирвенсало, в данный момент оснований так думать нет.

Хирвенсало также считает, что пока нет надобности значительно увеличивать количество тестов на коронавирус в аэропортах. Несмотря на то, что в некоторых странах тест проходят все прибывающие пассажиры, в Финляндии нет доказательств об эффективности таких мер.

"Я бы действовал тут крайне осторожно. Доля выявленных случаев заболевания из всех протестированных в аэропорту довольно маленькая, и увеличение количества тестов может помешать остальной работе медицинских учреждений. Это в свою очередь может негативно сказаться на безопасностт пациентов".