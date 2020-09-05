Аркадий Попов рассказал, почему растет число инфицированных Covid-19

"Самым важным моментом здесь является то, что больной человек должен сидеть дома, находиться в карантине. Если он знает, что у него был очень конкретный контакт с коронавирусной инфекцией и инфицированным человеком, то здесь ключевым моментом является то, что этот человек должен находиться дома в строгом карантине", - сказал Попов.