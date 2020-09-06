В Эстонии коронавирус обнаружен еще у 25 человек: появилось два новых очага заражения

Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило из Харьюмаа, где коронавирусом заразились 16 человек. В Вырумаа добавилось четыре новых случая, в Ида-Вирумаа, в Йыгевамаа и Рапламаа добавилось по одному случаю. Еще в двух случаях информация о месте жительства больных в Регистре народонаселения отсутствует.

В Харьюмаа и Вырумаа появились новые очаги заражения

Из 16 новых случаев в Харьюмаа (14 из них в Таллинне) и одного нового случая в Рапламаа, по имеющейся сейчас информации, четверо связаны с заражение в кругу знакомых. Обстоятельства других заражений устанавливаются.

Из установленных в период с 4 по 5 сентября шесть случаев связаны с футбольным клубом «Нымме Калью» и в пяти случаях люди заразились на работе и в кругу знакомых. Три случая заражения завезены из стран ЕС. Восемь случаев связаны с проведенным 29 августа частным праздником в кафе Gourmet Coffee. Департамент здоровья и кафе сотрудничают в установлении близких контактов. Работники Gourmet Coffee не присутствовали на мероприятии и не входят в круг близких контактов.

Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья пять активных вспышек заражения, из которых к очагу «Нымме Калью» относятся 14 заболевших, к очагу Ülemiste City - восемь, к очагу Courmet Coffee - восемь и к очагу вечеринки в сауне – семеро. Вспышка в Русском театре насчитывает семь случаев заболевания (на работе и в кругу семьи).

В Таллинне заболеваемость COVID-19 на 100 000 человек составляет 27,4. Всего Пыхьяское региональное отделение наблюдает почти 620 человек.

Один новый случай заражения в Ида-Вирумаа связан с заболеванием в кругу семьи.

Под наблюдением Идаского регионального отделения Департамента здоровья в связи с SARS-CoV-2 находятся более 580 человек. Идаское региональное отделение работает с пятью активными вспышками, самая крупная из которых связана с шахтой «Эстония» (56 заболевших, из них 31 работник и 25 тех, кто был с ними в близком контакте). С очагом бара Jõhvi Kelder связаны 15, с британским очагом, возникшим после визита в Эстонию живущих в Соединенном Королевстве родственников, — 15 случаев, с очагом шахты «Оямаа» — девять, а с очагом Вируской тюрьмы — пять случаев заражения (три работника и два члена семьи).

В Вырумаа все четыре новых случая связаны с нахождением в общей компании, всего в этом очаге семеро зараженных. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения Департамента здоровья в связи с коронавирусом находятся почти 200 человек, 17 из которых заражены.

Департамент здоровья напоминает: поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей: часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают. Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.