В Эстонии коронавирус обнаружен еще у 25 человек: появилось два новых очага заражения
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1068 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 25 проб дали положительный результат.
Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило из Харьюмаа, где коронавирусом заразились 16 человек. В Вырумаа добавилось четыре новых случая, в Ида-Вирумаа, в Йыгевамаа и Рапламаа добавилось по одному случаю. Еще в двух случаях информация о месте жительства больных в Регистре народонаселения отсутствует.
В Харьюмаа и Вырумаа появились новые очаги заражения
Из 16 новых случаев в Харьюмаа (14 из них в Таллинне) и одного нового случая в Рапламаа, по имеющейся сейчас информации, четверо связаны с заражение в кругу знакомых. Обстоятельства других заражений устанавливаются.
Из установленных в период с 4 по 5 сентября шесть случаев связаны с футбольным клубом «Нымме Калью» и в пяти случаях люди заразились на работе и в кругу знакомых. Три случая заражения завезены из стран ЕС. Восемь случаев связаны с проведенным 29 августа частным праздником в кафе Gourmet Coffee. Департамент здоровья и кафе сотрудничают в установлении близких контактов. Работники Gourmet Coffee не присутствовали на мероприятии и не входят в круг близких контактов.
Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья пять активных вспышек заражения, из которых к очагу «Нымме Калью» относятся 14 заболевших, к очагу Ülemiste City - восемь, к очагу Courmet Coffee - восемь и к очагу вечеринки в сауне – семеро. Вспышка в Русском театре насчитывает семь случаев заболевания (на работе и в кругу семьи).
В Таллинне заболеваемость COVID-19 на 100 000 человек составляет 27,4. Всего Пыхьяское региональное отделение наблюдает почти 620 человек.
Один новый случай заражения в Ида-Вирумаа связан с заболеванием в кругу семьи.
Под наблюдением Идаского регионального отделения Департамента здоровья в связи с SARS-CoV-2 находятся более 580 человек. Идаское региональное отделение работает с пятью активными вспышками, самая крупная из которых связана с шахтой «Эстония» (56 заболевших, из них 31 работник и 25 тех, кто был с ними в близком контакте). С очагом бара Jõhvi Kelder связаны 15, с британским очагом, возникшим после визита в Эстонию живущих в Соединенном Королевстве родственников, — 15 случаев, с очагом шахты «Оямаа» — девять, а с очагом Вируской тюрьмы — пять случаев заражения (три работника и два члена семьи).
В Вырумаа все четыре новых случая связаны с нахождением в общей компании, всего в этом очаге семеро зараженных. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения Департамента здоровья в связи с коронавирусом находятся почти 200 человек, 17 из которых заражены.
Департамент здоровья напоминает: поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей: часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают. Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.
Конечно, участники мероприятий могли бы установить на свои телефоны приложение HOIA, которое помогает более точно устанавливать возможные близкие контакты.
В больничном лечении нуждаются семь человек
По состоянию на утро 6 сентября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализированы семь человек, на искусственной вентиляции легких - ни одного.
На сегодняшний день в больницах завершено 418 случаев заболевания COVID-19 у 405 людей. Для уточнения: у одного человека может несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В этом случаев в первой больницы завершают случай заболевания, а во второй — открывают. Для оценки загруженности больниц важно их различать.
По состоянию на сегодняшний день выздоровели 2170 человек. Из них истории болезни 1 642 человек завершены (75,7%), у 528 людей (24,3%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 18,36.
Всего в Эстонии сделано почти 160 000 первичных тестов, из них 2516 , т.е. 1,6 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Как остановить распространение коронавируса?
- Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.
- В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
- По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
- Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
- Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
- Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
- Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
- При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
- Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
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