Трамп настаивает на прекращении строительства "Северного потока - 2"

"Германия находится в очень слабом энергетическом положении. Они закрывают атомные и угольные электростанции", - заявил американский президент на пресс-конференции перед Белым домом.

Трамп также повторил свои тезисы о несправедливости закупок Германией российского газа. "Почему Германия ведет дела с Россией на миллиарды, в то время как мы защищаем Германию от России?" - сказал он.

Меркель не исключает санкций против "Северного потока - 2"

Ранее в тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила введения санкций в отношении России, нацеленных на "Северный поток - 2". Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. "Канцлер присоединилась к заявлению министра иностранных дел ФРГ, которое он сделал на выходных", - заявил Зайберт, говоря о возможной реакции ЕС на отравление Алексея Навального.

Днем ранее глава МИД ФРГ Хайко Мас впервые увязал отравление Алексея Навального со строительством газопровода. "Я надеюсь, что россияне не вынудят нас изменить свою позицию по "Северному потоку - 2", - заявил он.

Мас признал, что прекращение строительства трубопровода причинит ущерб немецким и европейским компаниям. Вместе с тем, по его словам, было бы неправильно с самого начала исключать какие-либо последствия для этой инициативы в связи с событиями вокруг Навального.

По дну Балтийского моря осталось проложить всего 160 км труб

США выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2". По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по прокладке труб по дну Балтийского моря приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков. Меры, вступившие в силу в декабре 2019 года, предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны. Позднее, 4 июня 2020 года, республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении "Северного потока - 2".