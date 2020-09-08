Одна из школ юга Эстонии уже перешла на дистанционное обучение из-за коронавируса

И.о. директора школы Сийри Конкси сообщила, что в режиме электронного обучения школа продолжит работать как минимум до конца этой недели. На сайте учебного заведения добавлено, что детский сад работает в штатном режиме.

«Одна семья получила в прошлое воскресенье известие, что тест на коронавирус у мужа и жены дал положительный результат», - объяснила Конкси.

По словам Конкси, учителя, сотрудники и ученики школы Орава контактировали вне школы с людьми, которым был поставлен диагноз. «Сообщество Орава очень маленькое и школа тоже маленькая. На сегодняшний день у нас 37 учащихся. В детском саду 16 детей. Сообщество небольшое и все друг с другом связаны. Учителя и студенты - из одного сообщества», - добавила и.о. директора.

Директору Конкси неизвестно, откуда вирус попал деревню Орава. «Департамент здоровья не сообщил нам об этом»,- сказала она.

Глава Лыунаского регионального управления Департамента здоровья Тийа Лухт сказала, что, по их данным, случай в Орава берет начало в Италии. Она добавила, что в настоящее время в Вырумаа есть два очага. Один из них связан с празднованием дня ​​рождения, на которое вирус, попал из Италии, и на этом дне рождения присутствовал житель Орава. Другой независимый очаг касается компании туристов, в которую входят четыре человека из Выру и пять из Пярну, которые посещали Италию и Австрию.

«Школа Орава перешла на дистанционное обучение по собственной инициативе, Департамент здоровья здесь не при чем», - добавила Лухт.